Дуров заявил об атаках на свободу слова

Павел Дуров назвал расправу над активистом Кирком нападением на свободу слова
Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров назвал расправу над американским политическим активистом Чарли Кирком нападением на свободу слова. Мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Дурова, Кирк боролся за свободу дискуссий, а враги правды ненавидели его за это. «Свобода выражения мнений подвергается нападениям по всему миру. После пропажи свободы слова начинают исчезать все другие свободы. Мы должны продолжить миссию Чарли по защите свободы слова», — написал предприниматель.

Ранее сообщалось, что стрелявшим в Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Предположительно, подозреваемый сделал один выстрел с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где находился 31-летний Кирк.

Покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка произошло в среду, 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, спасти его не удалось.

    Все новости