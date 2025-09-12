Патриарх Кирилл заявил об испугавшем россиян православном мероприятии

Патриарх Кирилл: Собравший 400 тысяч участников крестный ход испугал неверующих

Собравший несколько сотен тысяч участников крестный ход в Москве, состоявшийся 7 сентября, сильно повлиял на неверующих россиян и критиков Церкви и испугал их. Об этом заявил предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, его слова приводит Telegram-канал «Спас».

Как сообщил Кирилл во время проповеди, скептики прогнозировали, что в мероприятии примут участие не больше 50 тысяч православных.

А когда прошло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры патриарх Кирилл

«Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо», — высказался глава РПЦ.

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков представлял иную оценку численности православного шествия — по его словам, крестным ходом по столице прошлись 40 тысяч человек.

В самой РПЦ ожидали, что на мероприятие придет еще меньше участников — лишь 20 тысяч.