10:49, 12 сентября 2025

На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

Журналистка Федорска: ЕС заранее выделил Польше деньги для защиты от дронов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польская журналистка Александра Федорска указала на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. В соцсети X она обратила внимание, что Европейский союз (ЕС) заранее выделил Польше деньги для защиты от дронов.

«Дроны над Польшей. 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей», — написала западная журналистка.

Затем, по ее словам, немецкая военная промышленность заявила, что для Польши есть оборудование, которое поможет защитится от дронов. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Варшаву создать «эффективную стену против дронов», напомнила Федорска.

В ночь на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвинили в случившемся Москву.

