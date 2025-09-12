Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 12 сентября 2025Мир

Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

Сикорский: НАТО не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Североатлантический альянс не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.

«НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовало в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники», — сказал он.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.

Ранее Сикорский заявил, что Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Он уточнил, что в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    Дуров заявил об атаках на свободу слова

    Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

    Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

    Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

    Второй B-21 взлетел

    Лось прогулялся около станции московского метро и попал на видео

    В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

    Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

    Кадыров сообщил о включении в десятки санкционных списков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости