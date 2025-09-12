Глава МИД Польши высказался о разрыве дипотношений с Россией

Глава МИД Польши заявил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с РФ

Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — отметил он.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра республики Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.