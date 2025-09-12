Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 12 сентября 2025Мир

Глава МИД Польши высказался о разрыве дипотношений с Россией

Глава МИД Польши заявил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — отметил он.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра республики Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    Дуров заявил об атаках на свободу слова

    Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

    Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

    Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

    Второй B-21 взлетел

    Лось прогулялся около станции московского метро и попал на видео

    В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

    Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

    Кадыров сообщил о включении в десятки санкционных списков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости