Глава российского региона сообщил о жертвах среди мирных жителей при ударе ВСУ

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди мирного населения Белгородской области есть жертвы. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил о смерти одной из жительниц Белгорода и ранении жителя села Красный октябрь Белгородского района.

Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования Вячеслав Гладков

В ночь с 11 на 12 сентября дроны ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 беспилотников. В общей сложности, по данным Минобороны, был уничтожен 221 дрон.