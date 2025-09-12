Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 12 сентября 2025Мир

ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

ХАМАС заявило, что их лидер в Газе Халиль аль-Хейя жив
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

Палестинское движение ХАМАС заявило, что их лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя, по резиденции которого в Дохе был нанесен удар, жив. Об этом сообщило ТАСС.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — сообщили представители движения. При этом фотографию лидера они не опубликовали.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Путин порассуждал на тему мира будущего

    Невестка Виктории Бекхэм обнажила грудь в рекламе для бренда

    Путин назвал одну из важнейших задач культуры

    На Западе заявили об усиливающейся критике курса НАТО по Украине

    ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

    В Германии заявили об угрозе быть втянутыми в конфликт с Россией

    В деле о чемоданах с останками женщин появился подозреваемый

    Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов прокомментировал новые обвинения в свой адрес

    Шлеменко проиграл поединок за звание чемпиона RCC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости