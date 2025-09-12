ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

ХАМАС заявило, что их лидер в Газе Халиль аль-Хейя жив

Палестинское движение ХАМАС заявило, что их лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя, по резиденции которого в Дохе был нанесен удар, жив. Об этом сообщило ТАСС.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — сообщили представители движения. При этом фотографию лидера они не опубликовали.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.