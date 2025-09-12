Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 12 сентября 2025Экономика

Россияне возобновили интерес к ипотеке

Сенатор Епифанова: Выдачи ипотеки в России выросли на 10-15 %
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После некоторого спада в начале года спрос на ипотеку в России начал демонстрировать рост. Осенью объем выдач увеличился на 10-15 процентов, рассказала «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Еще больше интерес к ипотеке, по словам сенатора, может подстегнуть отмена налога на единственное жилье при покупке в кредит. По мнению Епифановой, такая мера соответствует мировым тенденциям поддержки жилищного кредитования. «Данная инициатива в общей сложности — один из инструментов поддержки семей с долгами по ипотеке, направленный на снижение финансовой нагрузки и повышение доступности жилья», — объяснила она. Среди стран, применяющих льготы для ипотечных заемщиков, есть в том числе Дания, Германия и Финляндия. При этом полностью от налога для данной категории граждан отказываются редко, подчеркнула Епифанова.

Вероятность принятия такого закона в России, несмотря на его социальную значимость, сенатор считает непредсказуемой и неопределенной. Все зависит от того, хватит ли на это средств в госбюджете. «Здесь очень важно продумать новый эффективный финансовый механизм. Поэтому окончательное решение будет зависеть от того, найдут ли в бюджете ресурсы для такой льготы без негативных последствий для других расходов и региональных программ», — заявила Епифанова.

Проект закона, освобождающего ипотечников от налога на единственное жилье, представила фракция ЛДПР. По задумке авторов, инициатива позволит россиянам закрыть базовую потребность в жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости