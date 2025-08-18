Экономика
16:24, 18 августа 2025Экономика

Россиянам с ипотекой захотели облегчить жизнь

В Госдуме предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россиянам, купившим жилье в ипотеку, захотели облегчить жизнь. В Госдуме предложили освободить таких граждан от уплаты налога на имущество, пишет РИА Новости.

Автором инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В законопроекте уточняется, что жилье должно быть единственным и не может быть использовано для предпринимательской деятельности.

«Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо», — пояснила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева. С новыми правилами, по словам парламентариев, россиянам будет легче закрыть базовую потребность в жилье.

Российское правительство уже начало разрабатывать меры по оживлению спроса на рынке жилья. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и «Дом.РФ» проработать инициативы, включающие в себя смягчение ипотечных условий и разрешение финансовым организациям использовать антикризисные меры.

