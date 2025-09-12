На Украине начались массовые призывы к подготовке детей к войне

«Страна.ua»: Чиновники и военные на Украине призывают готовить детей к войне

Чиновники, судьи и военные на Украине начали массово призывать родителей готовить детей к войне с детских садов и школ, несмотря на то, что отправляют собственных детей учиться за границу. Об этом рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Например, замглавы 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Игорь Швайка называл детей, уехавших учиться за границу, "крысами, что сбегают с корабля". При этом его сын и дочь находятся в Бельгии», — говорится в публикации.

В издании также напомнили о позиции депутата Верховной Рады Тараса Батенко, который критиковал Минобразования Украины за игнорирование оттока молодых людей за границу. Несмотря на публичные заявления, парламентарий отправил дочь учиться в университет в Нидерландах.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.