Из жизни
04:04, 12 сентября 2025Из жизни

Огромное загадочное существо нашли на пляже

SFGate: Посетители пляжа в США нашли на берегу огромную луну-рыбу обманщика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ray Harrington / Unsplash

В США посетители пляжа в Калифорнии нашли на пляже огромную луну-рыбу и сначала приняли ее за валун. Об этом сообщает сайт SFGate.

Загадочное существо почти круглой формы заметили у побережья регионального парка Доран к западу от города Санта-Роза. Увидевшие животное люди рассказали, что сначала приняли его за большой камень, однако потом заметили огромный немигающий глаз.

Вскоре выяснилось, что около пляжа появилась так называемая луна-рыба обманщик, или Mola tecta. Она родственна обыкновенным лунам-рыбам Mola mola, но тоньше и шире их. Когда на место прибыли рейнджеры, редчайшая рыба была еще жива, и посетители пляжа пытались вернуть ее в море. Несмотря на их усилия, спасти животное не удалось.

Сейчас биологи парка пытаются установить причину смерти луны-рыбы. Пока ученые заметили у нее только небольшую рану в районе плавника.

Вид Mola tecta был впервые идентифицирован в 2017 году и стал первым новым видом лун-рыб, обнаруженным за 130 лет исследований. При этом выяснилось, что их ловили и раньше, но принимали за обыкновенных лун-рыб. Отличия заключаются в более вытянутой, чем у сородичей, форме, жесткой коже и зубах, напоминающих клюв.

Ранее в Великобритании огромная луна-рыба всплыла около пляжа в графстве Корнуолл и напугала отдыхающих. Через некоторое время после появления редкая рыба снова ушла на глубину.

