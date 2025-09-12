Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 12 сентября 2025Россия

Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 82 процента граждан страны. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 80 процентов опрошенных доверяют главе государства. Противоположного мнения придерживаются 9 процентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 5 по 7 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В августе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин работает без полноценного отпуска. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В IBU обвинили бывшее руководство организации в защите интересов России

    МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента с дронами в Польше

    Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

    Заявивший об испорченности русских певец отменил концерты в России

    Премьер Венгрии высказался о ходе переговоров России и США

    В России нашли вакансии с самой высокой предлагаемой зарплатой

    Финансировавший ВСУ россиянин хотел уехать на Украину и попался ФСБ

    Назван самый дешевый курорт черноморского побережья в бархатный сезон

    ЕС представит скоординированные с Трампом новые санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости