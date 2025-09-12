Основатель «Хора Турецкого» перенес серьезную операцию

Хормейстер Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава

Основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий перенес серьезную операцию по замене тазобедренного сустава. На публикацию в соцсетях дочери артиста Натальи обратило издание Super.ru.

В соцсетях девушки появилось видео, на котором хормейстер передвигается по больнице с помощью ходунков. «Это, конечно, потрясающе! После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», — подписала кадры дочь Турецкого.

Михаил Турецкий — певец, продюсер и шоумен, наиболее известный как создатель «Хора Турецкого». В 2010 году он стал народным артистом России.