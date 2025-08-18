Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:00, 18 августа 2025Культура

Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков сообщил, что чуть не стал инвалидом и перенес операцию
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.

Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться. Его супруга Юлия Ковальчук, по словам артиста, настояла на госпитализации. Уже после возвращения в Москву певцу провели срочную операцию. Он добавил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

«На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом», — поделился Чумаков.

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Тут и там» Алексей Чумаков заработал почти 67 миллионов. Он является совладельцем компании «Караоке №1», управляющей одноименным клубом в центре столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский поблагодарил Трампа

    Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

    Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

    Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

    Зеленский прибыл в Белый дом

    Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

    Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

    В России увидели признаки растущего доверия к рублю

    В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости