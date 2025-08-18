Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков сообщил, что чуть не стал инвалидом и перенес операцию

Певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.

Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться. Его супруга Юлия Ковальчук, по словам артиста, настояла на госпитализации. Уже после возвращения в Москву певцу провели срочную операцию. Он добавил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

«На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом», — поделился Чумаков.

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Тут и там» Алексей Чумаков заработал почти 67 миллионов. Он является совладельцем компании «Караоке №1», управляющей одноименным клубом в центре столицы.