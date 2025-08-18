Раскрыта сумма многомиллионного заработка Алексея Чумакова

Алексей Чумаков заработал почти 67 миллионов на караоке-клубе

Исполнитель хита «Тут и там» Алексей Чумаков оказался не только успешным певцом, но и бизнесменом. Как выяснило издание «Страсти», артист является совладельцем компании «Караоке №1», управляющей одноименным клубом в центре столицы.

Заведение расположено неподалеку от Лубянской площади и работает уже 15 лет. Сам Чумаков вошел в состав владельцев относительно недавно, в 2023 году. Несмотря на это, клуб продолжает демонстрировать стабильный рост финансовых показателей.

По данным открытых источников, только за 2024 год выручка «Караоке №1» достигла 66,8 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 11,6 миллиона. Для сравнения, годом ранее оборот заведения оценивался в 62 миллиона рублей, а прибыль — в 6,8 миллиона.

Отмечается, что компания не имеет долговых обязательств перед налоговыми органами и ведет деятельность без задолженностей.

