Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 12 сентября 2025Россия

Патриарх Кирилл раскрыл личность крестившего Путина

Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил президента Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его отец крестил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилл сообщил об этом во время проповеди после Божественной литургии в столичном Даниловом монастыре.

«Нельзя не сказать и о нашем президенте (...). Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича», — рассказал он.

Патриарх также выразил благодарность Путину за то, что президент не скрывает веру и принадлежность к церкви, а также оказывает помощь РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл высказался о президенте России Владимире Путине. По его словам, глава государства является верующим, церковным человеком. Он также отметил, что Путин не стыдится прийти в храм, причаститься и является примером доброго христианина для всего народа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости