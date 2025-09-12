Патриарх Кирилл раскрыл личность крестившего Путина

Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил президента Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его отец крестил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилл сообщил об этом во время проповеди после Божественной литургии в столичном Даниловом монастыре.

«Нельзя не сказать и о нашем президенте (...). Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича», — рассказал он.

Патриарх также выразил благодарность Путину за то, что президент не скрывает веру и принадлежность к церкви, а также оказывает помощь РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл высказался о президенте России Владимире Путине. По его словам, глава государства является верующим, церковным человеком. Он также отметил, что Путин не стыдится прийти в храм, причаститься и является примером доброго христианина для всего народа.