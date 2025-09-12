Мир
07:01, 15 сентября 2025МирЭксклюзив

Названо неожиданное преимущество России над США в вооружениях

Экономист Поливач: Россия обошла США по темпам судостроения
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия смогла обойти США по темпам судостроения, и ее позиции в море могут существенно укрепиться в будущем, если эту тенденцию удастся сохранить. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».

«Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, ее позиции на море в ближайшие годы заметно усилятся», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Поливач, несмотря на то что США являются лидерами в области военно-морской мощи, они сталкиваются с трудностями в наращивании промышленного потенциала. В то же время их серьезно догоняет Китай по производству кораблей.

По сумме США — безусловный лидер. Китай быстро приближается, но сказать, когда именно он догонит американцев, сложно

Александр Поливачведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения.При этом глава ведомства отметил, что у администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона уже есть план для ликвидации этой уязвимости.

