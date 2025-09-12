Названо неожиданное преимущество России над США в вооружениях

Россия смогла обойти США по темпам судостроения, и ее позиции в море могут существенно укрепиться в будущем, если эту тенденцию удастся сохранить. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».
«Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, ее позиции на море в ближайшие годы заметно усилятся», — подчеркнул эксперт.
Как отметил Поливач, несмотря на то что США являются лидерами в области военно-морской мощи, они сталкиваются с трудностями в наращивании промышленного потенциала. В то же время их серьезно догоняет Китай по производству кораблей.
По сумме США — безусловный лидер. Китай быстро приближается, но сказать, когда именно он догонит американцев, сложно
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения.При этом глава ведомства отметил, что у администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона уже есть план для ликвидации этой уязвимости.