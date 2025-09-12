Польшу после инцидента с дронами уличили в хитром шаге

Ордаш: Поляки хотят выторговать преференции в НАТО и ЕС после инцидента с БПЛА

Польская сторона после случившегося инцидента с беспилотниками, пересекшими границу, пытается выторговать себе какие-либо политические или финансовые преференции в рамках НАТО и ЕС. С таким мнением выступил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала RT.

По словам дипломата, все предпринимаемые Варшавой шаги на международной арене говорят о том, что власти Польши просто публично поднимают ставки.

Кроме того, как напомнил Ордаш, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) влетели на польскую территорию со стороны Украины. Минобороны России выступило за проведение совместного расследования, но в Варшаве не дали ответ на эту инициативу, подчеркнул временный поверенный.

Утром 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск вышел с заявлением о том, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. По его утверждению, значительная часть дронов якобы летела с территории Белоруссии.

Тем временем сообщения о преднамеренной отправке дронов в Польшу не подтвердились. Согласно официальному комментарию Минобороны, поражение объектов на польской территории не планировалось. Вечером 11 сентября появилась информация, что были найдены обломки 17-го БПЛА на юго-востоке страны.