Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:03, 12 сентября 2025Мир

Предполагаемый убийца сторонника Трампа попал на видео

TMZ: Появилось видео с предполагаемым убийцей Кирка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Появилось видео с предполагаемым убийцей политического деятеля и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Соответствующие кадры опубликовал портал TMZ.

На опубликованной видеозаписи, снятой 11 сентября, видно, как подозреваемый, одетый в черное, в 11:51 по местному времени (20:51 по московскому времени) проходит мимо жилого дома. Он прихрамывает и, возможно, пытается скрыть оружие под брюками.

Затем мужчина сворачивает и идет по тропинке к кампусу Университета долины Юты. Через минуту, по данным ФБР, подозреваемый оказывается на территории кампуса, где позднее произошла трагедия.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости