Предполагаемый убийца сторонника Трампа попал на видео

TMZ: Появилось видео с предполагаемым убийцей Кирка

Появилось видео с предполагаемым убийцей политического деятеля и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Соответствующие кадры опубликовал портал TMZ.

На опубликованной видеозаписи, снятой 11 сентября, видно, как подозреваемый, одетый в черное, в 11:51 по местному времени (20:51 по московскому времени) проходит мимо жилого дома. Он прихрамывает и, возможно, пытается скрыть оружие под брюками.

Затем мужчина сворачивает и идет по тропинке к кампусу Университета долины Юты. Через минуту, по данным ФБР, подозреваемый оказывается на территории кампуса, где позднее произошла трагедия.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.