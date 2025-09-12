Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 12 сентября 2025Забота о себе

Пожилых людей предупредили об опасности корвалола

Кардиолог Васильева предупредила о привыкании к корвалолу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yasinozturkk / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ирина Васильева призвала пожилых людей отказаться от использования корвалола при проблемах с сердцем. Об опасности препарата она рассказала в Telegram-канале.

Как отметила Васильева, корвалол действительно быстро улучшает состояние за счет того, что в его составе содержится вещество с успокаивающим и сосудорасширяющим эффектом. Однако за неприятными ощущениями могут скрываться опасные заболевания, а препарат только замаскирует их симптомы, предупредила она.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Кроме того, утверждает врач, корвалол вызывает привыкание, поэтому многие пожилые люди его принимают, чтобы избежать синдрома отмены. Васильева подчеркнула, что ни в одном руководстве по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы не упоминается этот медикамент, а при передозировке он приводит к угнетению дыхания.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов перечислил правила для здоровья сердца. Так, он посоветовал употреблять меньше соли и отказаться от сигарет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

    Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

    Основатель «Хора Турецкого» перенес серьезную операцию

    Обновление тайно удалило программы из Windows 11

    Пожилых людей предупредили об опасности корвалола

    Женщина оказалась в больнице из-за любви к чаю матча

    Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

    Банк России резко понизил курс доллара

    Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости