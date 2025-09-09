Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:09, 9 сентября 2025Забота о себе

Названы пять золотых правил для здоровья сердца

Кардиолог Бойцов: Для здоровья сердца важно отказаться от излишков соли
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JU.STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Сергей Бойцов назвал пять золотых правил для здоровья сердца. Их он перечислил в беседе с KP.RU.

Прежде всего Бойцов призвал отказаться от курения как обычных, так и электронных сигарет. По словам врача, все они провоцируют развитие гипертонии, атеросклероза, инфарктов, инсультов и рака. «Не переедайте. Ожирение — это дорога к той же гипертонии, атеросклерозу и — к сахарному диабету, который бьет по сосудам и сердцу», — раскрыл он второе правило.

Кардиолог также посоветовал отказаться от излишков соли в блюдах, больше двигаться — например, ходить быстрым шагом, — и помнить, что здоровье человека важно не только для него, но и для членов его семьи.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Понимание этого и опасности, которую несет нездоровый образ жизни, помогает найти в себе силы для выполнения правил, снижающих риски опасных заболеваний», — заверил Бойцов. Он подчеркнул, что профилактика, раннее выявление и грамотное лечение болезней сосудов и сердца может продлить жизнь на 10 и более лет.

Ранее кардиолог Евгений Кокин объяснил разрушающее воздействие стресса на сердце. По его словам, из-за стресса повышается уровень гормонов стресса адреналина и кортизола, которые ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

    Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

    Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости