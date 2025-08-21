Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

Кардиолог Кокин предупредил, что стресс может вызвать нарушение сердечного ритма

Стресс — это ежедневная атака на сердце, последствия которой могут стать разрушительными для здоровья сердца, предупредил врач-кардиолог Евгений Кокин. О негативном воздействии нервного перенапряжения на сердечно-сосудистую систему он рассказал «Известиям».

Кокин объяснил, что повышенные уровни гормонов стресса адреналина и кортизола ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления. Регулярные стрессовые ситуации увеличивают риск развития гипертонии, что, в свою очередь, грозит инфарктом и инсультом.

Стресс также может вызвать нарушение сердечного ритма, а аритмии — привести к более серьезным последствиям, включая остановку сердца, продолжил врач. Помимо этого, хроническое нервное перенапряжение может стать катализатором воспаления в кровеносных сосудах, что ослабляет их стенки и способствует развитию сердечной недостаточности.

Наконец, добавил Кокин, стресс может увеличивать вероятность образования тромбов. Это связано с повышением уровня кортизола, которое провоцирует сгущение крови и создает идеальные условия для формирования тромбов.

