Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:41, 21 августа 2025Забота о себе

Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

Кардиолог Кокин предупредил, что стресс может вызвать нарушение сердечного ритма
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mkfilm / Shutterstock / Fotodom  

Стресс — это ежедневная атака на сердце, последствия которой могут стать разрушительными для здоровья сердца, предупредил врач-кардиолог Евгений Кокин. О негативном воздействии нервного перенапряжения на сердечно-сосудистую систему он рассказал «Известиям».

Кокин объяснил, что повышенные уровни гормонов стресса адреналина и кортизола ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления. Регулярные стрессовые ситуации увеличивают риск развития гипертонии, что, в свою очередь, грозит инфарктом и инсультом.

Стресс также может вызвать нарушение сердечного ритма, а аритмии — привести к более серьезным последствиям, включая остановку сердца, продолжил врач. Помимо этого, хроническое нервное перенапряжение может стать катализатором воспаления в кровеносных сосудах, что ослабляет их стенки и способствует развитию сердечной недостаточности.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Наконец, добавил Кокин, стресс может увеличивать вероятность образования тромбов. Это связано с повышением уровня кортизола, которое провоцирует сгущение крови и создает идеальные условия для формирования тромбов.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, как дожить до ста лет. По ее словам, для этого важно регулярно заниматься физическими упражнениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

    Появились снимки 48-летней Шакиры в бикини без фотошопа

    Россиянин описал латиноамериканскую страну словами «экономика держится на нелегалах»

    Мужчина нашел жену через брачное агентство и лишился 3,4 миллиона рублей

    Рядом с дорогой в Подмосковье появились пугающие дети

    Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

    США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины

    Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников

    В столице пройдет уникальный фестиваль. Почему «Летфест» станет одним из главных приключений лета?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости