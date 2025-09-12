Россиянин оплатил миллионный долг по алиментам после одного решения

Житель Подмосковья оплатил 3,6 млн руб. алиментов после возбуждения дела по УК

Житель Московской области погасил долг в несколько миллионов рублей по алиментным платежам после возбуждения на него уголовного дела. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Отмечается, что мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты на детей в размере прожиточного минимума на ребенка, однако делал это нерегулярно и перечислял незначительные суммы. В результате накопился долг в размере 3,6 миллиона рублей.

Судебные приставы приняли меры. В частности, был наложен арест на счета, введен запрет на регистрационные действия с автомобилем, ограничены право на вождение и выезд за границу. Также должника привлекли к административной ответственности, назначив обязательные работы. Несмотря на это, к выплатам мужчина так и не приступил. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье 157 Уголовного Кодекса РФ («неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Только после этого россиянин погасил долг полностью.

