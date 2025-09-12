Путешествия
09:03, 12 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала быт девушек Непала словами «рабство, прикрытое традициями»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Российская путешественница Елена Лисейкина узнала об обычаях непальцев и описала жизнь местных девушек словами «рабство, прикрытое традициями». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, на юге этой страны долгое время существовала практика, когда бедные семьи отдавали своих шестилетних дочерей в услужение богатым людям. Ребенок жил в чужом доме, убирал, готовил и терпел насилие. Таких девочек называли камлари. «Запретили такую практику официально в 2000 году, но фактических историй о камлари и в 2010-х было немало», — отметила блогерша.

Она рассказала, что в Непале до сих пор продолжают изгонять женщин из жилищ во время менструаций. Считается, что в такие дни непалкам нельзя прикасаться к еде, скоту и алтарям. При этом лишенная защиты женщина может не выжить из-за укуса змей или нападения. «Суд в Катманду еще двадцать лет назад признал практику незаконной. Но в отдаленных деревнях обычай жив», — подчеркнула Лисейкина.

Помимо этого, девочек в Непале принято венчать с деревом и солнцем. А в высокогорных районах до сих пор можно встретить семьи, где одна женщина может быть замужем за несколькими братьями.

Также в Катманду до сих пор есть девочки-кумари — живые богини, которые проживают во дворце. Однако как только такая богиня достигает половозрелого возраста, ее возвращают к обычной жизни. «Многие экс-кумари рассказывают, как трудно адаптироваться к реальному миру после многих лет изоляции», — поделилась туристка.

Ранее Елена Лисейкина описала Китай словами «туалетная реальность». Отдохнувшая в КНР туристка рассказала, что многие вещи, которые кажутся россиянам неприемлемыми, в этой азиатской стране абсолютно нормальны.

