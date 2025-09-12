Путешествия
Российские авиакомпании начали корректировать расписание из-за ограничений в Пулково

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» корректируют расписание вылетов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские авиакомпании начали корректировать расписание полетов из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщают пресс-службы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» в Telegram.

Авиаперевозчики корректируют расписание из-за введенных 12 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Пулково. Меры безопасности коснулись также воздушного пространства над Ленинградской областью.

«Аэрофлот» также сообщил, что отменил или перенес рейсы, а некоторые отправления объединены и будут выполнены на более вместительных лайнерах. «Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов», — добавил авиаперевозчик.

Проверять статусы рейсов просит и «Победа», отмечая, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что в Пулково задержали более 50 рейсов.

