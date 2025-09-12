Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

В Москве осудят актера Левду за избиение матери

В Москве осудят актера Якова Левду за избиение матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в ноябре 2024 года, когда Левда выпивал с соседкой. В этот момент ему позвонила мать и попросила приехать. Актер отправился к ней со знакомой вместе с бутылкой алкоголя. Сначала ситуация была спокойная, но позже разговор перерос в ссору. Россиянин раскидал вещи и ударил свою мать. Также на пострадавшую упала дверь, на которой сын стал прыгать.

Женщина смогла скрыться у соседей и вызвать сотрудников полиции. У нее были зафиксированы перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза.

Левда признал вину. Он сообщил, что после случившегося помогал матери деньгами и лекарствами. Актеру грозит до десяти лет лишения свободы за избиение родственницы.

О том, что актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать, стало известно в конце лета.