Директора российского рехаба наказали за расправу над постояльцем

Суд назначил до 17 лет колонии шести саратовцам за убийство постояльца в рехабе

Саратовский областной суд вынес приговор в отношении 11 человек, причастных к расправе над постояльцем местного рехаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, все произошло в феврале 2023 года. Руководитель и сотрудник рехаба посчитали, что один из постояльцев нарушает установленные правила. Вместе с другими реабилитантами они на протяжении трех дней избивали «провинившегося» постояльца, обливали его холодной водой и лишали еды. После этого злоумышленники завернули мужчину в ковер и вынесли в холодное помещение. Он не выжил.

Суд с учетом вердикта присяжных признал шесть человек в возрасте от 24 до 38 лет виновными по статьям 117 («Истязание»), 127 («Незаконное лишение свободы человека») и 105 («Убийство») УК РФ. Им назначили от 2 лет 1 месяца до 17 лет лишения свободы. Один отправился отбывать наказание в колонию-поселение, а остальные – в колонию строгого режима.

Еще пятеро человек, согласно решению суда, получили ограничение свободы на один год.