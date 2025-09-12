Президент Молдавии Санду встретилась с Папой Римским

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Ватикан, где встретилась с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает издание NewsMaker в Telegram.

«Президент Майя Санду прибыла в Ватикан, где встретилась с папой Львом XIV», — указано в сообщении.

Отмечалось, что президента сопровождали мать, сестра и советник по внешней политике и европейским делам Ольга Рошка.

