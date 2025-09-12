Бывший СССР
Санду встретилась с Папой

Президент Молдавии Санду встретилась с Папой Римским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Imago / Vatican Media / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Ватикан, где встретилась с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает издание NewsMaker в Telegram.

«Президент Майя Санду прибыла в Ватикан, где встретилась с папой Львом XIV», — указано в сообщении.

Отмечалось, что президента сопровождали мать, сестра и советник по внешней политике и европейским делам Ольга Рошка.

Ранее стало известно, что Санду обещала отправить на Украину 700 наемников в случае победы на выборах главы государства. Отмечается, что в приложенных к письмам документах также содержится информация об уже воюющих на Украине молдавских гражданах, которых «не менее 15 человек».

