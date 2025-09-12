Ценности
09:02, 12 сентября 2025

Селена Гомес опубликовала фото в трусах

Американская певица Селена Гомес опубликовала фото в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фото в нижнем белье. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница позировала на размещенном кадре в укороченном облегающем топе в полоску, который частично оголял ее живот.

Помимо этого, звезда надела лаймовые трусы с низкой посадкой, демонстрируя большую татуировку на бедре. Она собрала волосы и надела очки с розовой оправой.

Ранее в сентябре Селена Гомес опубликовала фото топлес. При этом она прикрыла обнаженную грудь одеялом и распустила волосы.

