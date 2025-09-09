Ценности
20:42, 9 сентября 2025

Селена Гомес опубликовала фото топлес

Американская певица Селена Гомес опубликовала фото в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница топлес предстала на размещенном снимке, лежа в постели. При этом она прикрыла обнаженную грудь одеялом и распустила волосы. Звезда отказалась от макияжа, демонстрируя природный внешний вид.

Ранее в сентябре Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры. Исполнительница разместила серию снимков, на одном из которых предстала в бикини телесного цвета.

