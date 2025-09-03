Ценности
19:15, 3 сентября 2025Ценности

Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

Американская певица Селена Гомес в купальнике показала складки на коже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес в откровенном наряде показала несовершенства фигуры. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница разместила серию снимков, на одном из которых предстала в раздельном купальнике телесного цвета.

При этом на коже звезды заметны многочисленные складки. Гомес собрала волосы в небрежную прическу и надела солнцезащитные очки.

Ранее в августе Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника. Исполнительница поделилась кадрами с предсвадебной вечеринки, устроенной в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика.

