Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

Американская певица Селена Гомес в купальнике показала складки на коже

Американская певица и актриса Селена Гомес в откровенном наряде показала несовершенства фигуры. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница разместила серию снимков, на одном из которых предстала в раздельном купальнике телесного цвета.

При этом на коже звезды заметны многочисленные складки. Гомес собрала волосы в небрежную прическу и надела солнцезащитные очки.

