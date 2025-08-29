Певица Селена Гомес опубликовала фото с девичника в бикини

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница поделилась кадрами с предсвадебной вечеринки, устроенной в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. На одном из них она позировала на пляже в белом бикини, состоявшем из бюстгальтера с косточками и V-образных трусов в завязками на бедрах. Также звезда придерживала рукой укороченную фату.

Известно, что Гомес готовится выйти замуж за 37-летнего музыкального продюсера Бенни Бланко (настоящее имя — Бенджамин Джозеф Левин).

Ранее в августе папарацци также сняли Селену Гомес в купальнике на яхте.