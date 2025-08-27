Ценности
04:00, 27 августа 2025
Ценности

Папарацци сняли Селену Гомес в купальнике на яхте

Папарацци сняли американскую актрису Селену Гомес в купальнике на яхте в Мексике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: HEM / Backgrid / Legion-Media

Папарацци сняли американскую певицу и актрису Селену Гомес в откровенном виде на яхте. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Фотографы запечатлели 32-летнюю знаменитость в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее фигуру.

Фото: HEM / Backgrid / Legion-Media

На кадрах видно, что звезда завязала темные волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа. Известно, что артистка проводит время в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. По предположениям, причиной отпуска Гомес стал ее девичник.

В июне Селена Гомес кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе Джастина Бибера. Знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала новую прическу.

    Все новости