Трамп признался в неверной оценке Путина по одному вопросу

Axios: Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру

Президент США Дональд Трамп признал, что неверно оценил стремление российского лидера Владимира Путина к миру на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Трамп признался своим доверенным лицам, что неверно оценил стремление Путина к миру», — говорится в материале.

Как уточняет портал, глава Белого дома любит хвастаться своей способностью контролировать мировые события и других лидеров, однако несмотря на обещания американского лидера положить конец конфликтам на Украине в секторе Газа, он «похоже, сомневается в своей способности повлиять на людей, которые их продлевают».

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, разочарование Трампа и его команды в связи с неспособностью положить конец событиям на Украине и в секторе Газа во многом схоже. Однако президент США не считает, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху манипулирует им.

Ранее Трамп заявил, что его терпение в отношении российского лидера быстро кончается. Он добавил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России.