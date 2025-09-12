Экономика
18:01, 12 сентября 2025Экономика

В Москве собака чуть не спалила хозяйскую квартиру

В столице собака лапой включила плиту и чуть не спалила квартиру
Мария Черкасова

В одной из столичных квартир собака лапой включила электрическую плиту, на которой лежали бытовые приборы. Видео опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Вещи расплавились, квартира наполнилась дымом — на него не среагировали датчики. При этом, как отмечается, обошлось без пожара. На опубликованном видео на плите стоят остатки от сгоревшего бытового прибора, на стенах и вытяжке — копоть.

Ранее в городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу — та разбудила хозяев, почуяв огонь.

