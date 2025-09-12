Экономика
09:56, 12 сентября 2025Экономика

В России нашли вакансии с самой высокой предлагаемой зарплатой

HH.ru: Медианная предлагаемая зарплата в РФ дошла до 80 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В последний месяц лета медианная предлагаемая зарплата в России выросла на девять процентов относительно января и составила 80 тысяч рублей. Это подсчитали эксперты платформы hh.ru. Их выводы процитировало ТАСС.

Самое сильное повышение зафиксировали в строительстве и недвижимости (плюс 23 процента, до 117,6 тысячи рублей), сфере добычи сырья (плюс 14 процентов, до 118,7 тысячи), производственном секторе (плюс 13 процентов, до 100,3 тысячи).

Кроме того, оказалось, что самые высокие зарплаты могут предложить менеджерам среднего и высшего звена (140 тысяч рублей), консультантам по стратегии и инвестициям (130 тысяч), работникам сельскохозяйственного сектора (121,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами прошедшим летом оказались тестировщики. В среднем им предлагался оклад в 129 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняли инженеры со средней зарплатой в 105,5 тысячи в месяц.

