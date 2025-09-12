Экономика
08:56, 12 сентября 2025Экономика

В России определили средний возраст получателей микрозаймов

ТАСС: Чаще прочих за микрокредитами обращаются россияне в возрасте до 35 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне в возрасте до 35 лет составляют 58 процентов от всех клиентов микрофинансовых организаций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «А Деньги».

На втором месте (28 процентов) расположилась возрастная группа 36-45 лет. Еще 14 процентов составили люди старше 45 лет. Кроме того, оказалось, что на долю мужчин пришлось 55 процентов обращений за микрокредитами, а на долю женщин — 45 процентов.

Чаще всего такие ссуды получают жители столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Банка России Эльвире Набиуллиной подумать о запрете в РФ всех микрофинансовых организаций. Как отметила Матвиенко, по телевизору очень часто рассказывают о людях, которые пострадали, взяв заем в МФО. В итоге граждане лишаются квартир, платят большие деньги, попадают в кабалу. По словам Набиуллиной, если запретить микрокредитные компании, которые действуют законно, то они просто уйдут в «тень».

