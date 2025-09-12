В России понадеялись на радикальные действия Центробанка

Шохин: Бизнес ждет более радикального снижения Центробанком ключевой ставки

Российский бизнес ждет более радикального снижения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки. Такую надежду выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его цитирует «Интерфакс».

По словам Шохина, сегодняшнего смягчения денежно-кредитной политики недостаточно, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса. В связи с этим от регулятора ждут еще одного, более радикального снижения.

«Снижение ключевой ставки до 17 процентов — это шаг в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ставки, хотя мы понимаем, что 17 процентов — это слишком высокий уровень для того, чтобы бизнес вернулся к активной инвестиционной повестке», — пояснил он.

Учитывая все так же высокий уровень инфляционных ожиданий населения, напряженность на рынке труда и ускорившийся рост кредитования, совет директоров Центробанка 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт. При этом многие аналитики до начала заседания ожидали снижения ставки до 16 процентов.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец назвала решение ЦБ осторожным — ослабление рубля, которое началось в последние дни, подготовило рынок к тому, что регулятор может действовать консервативно. Она также обратила внимание, что руководство регулятора выпустило нейтральный, не содержащий «какой-то новой информации» пресс-релиз, а на октябрьское решение по ставке может повлиять информация о проектировках бюджета, которая станет известна до конца текущего месяца.