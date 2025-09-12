Россия
12:28, 12 сентября 2025Россия

В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

В Татарстане перевернулся прогулочный катер, троих человек не спасли
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Татарстане празднование дня рождения закончилось смертью троих человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Компания отмечала торжество на прогулочном катере. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Во время плавания судно перевернулось.

По информации канала, спасти не удалось троих человек. Их смерть наступила до прибытия медиков. Остальных россиян госпитализировали, сведений об их состоянии нет.

Ранее на видео попал теплоход, который едва не раздавил прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Крюковом канале.

