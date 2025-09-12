В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

В Татарстане перевернулся прогулочный катер, троих человек не спасли

В Татарстане празднование дня рождения закончилось смертью троих человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Компания отмечала торжество на прогулочном катере. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. Во время плавания судно перевернулось.

По информации канала, спасти не удалось троих человек. Их смерть наступила до прибытия медиков. Остальных россиян госпитализировали, сведений об их состоянии нет.

Ранее на видео попал теплоход, который едва не раздавил прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Крюковом канале.