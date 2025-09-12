Мир
10:45, 12 сентября 2025Мир

Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с Россией из-за инцидента с дронами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Ястребы из западных стран хотят спровоцировать начало полномасштабной войны с Россией после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые были обнаружены в воздушном пространстве Польши. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Ястребы хотят ускорить начало полномасштабной войны! Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом! Французы должны потребовать, чтобы Франция вышла из этого, и потребовать МИРА!» — возмутился политик.

Таким образом Филиппо прокомментировал заявление министра иностранных дел Канады Аниты Ананд о том, что статья 5 Устава НАТО может быть применима к происшествию с дронами в Польше.

10 сентября пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил, что Североатлантический альянс применил статью 4 Устава НАТО из-за инцидента с беспилотниками.

Статья предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо из стран-участниц альянса, «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».

