Врач намеренно вызывал остановку сердца у пациентов

Во Франции анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов ради унижения коллег

Во Франции анестезиолог по имени Фредерик Пешье предстал перед судом по обвинению в том, что он намеренно провоцировал инфаркты у пациентов. Об этом сообщает France 24.

Анестезиолога подозревают в том, что он намеренно давал пациентам медикаменты, которые вызывали остановку сердца, чтобы затем реанимировать их. В ходе следствия подозрительными сочли инфаркты у 30 пациентов двух клиник, в которых Пешье работал в период с 2008 по 2017 год. В 12 случаях инфаркты были фатальными.

Коллеги уверены, что Пешье делал это ради унижения тех врачей, с которыми у него был конфликт. По их мнению, таким образом он хотел их подставить. Обвиняемый утверждает, что все эти случаи — чужие врачебные ошибки.

Среди пострадавших — ребенок, которому было четыре года. У него произошло две остановки сердца во время обычной операции на миндалинах. Самому пожилому пациенту было 89 лет.

Пешье признают виновным, его приговорят к пожизненному заключению.

