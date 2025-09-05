Из жизни
08:21, 5 сентября 2025Из жизни

Хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

Guardian: Ампутировавшего ноги ради страховки хирурга приговорили к тюрьме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Великобритании суд приговорил хирурга Нила Хоппера к 32 месяцам тюремного заключения за то, что он ампутировал себе ноги ради удовлетворения сексуальной одержимости и затем получил страховую выплату в размере 466 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Хоппер признал свою вину по двум обвинениям в мошенничестве, связанным с предоставлением ложной информации. Он утверждал перед страховыми компаниями, что его ноги были ампутированы из-за сепсиса, а не из-за нанесенных им самим травм.

Он также признал себя виновным по трем пунктам обвинения в хранении экстремальных изображений, относящихся к сайту, на котором выкладывали записи подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий.

«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в статье.

Издание сообщает, что деньги, полученные от страховой компании, хирург использовал на покупку автофургона, джакузи, дровяной печи и проведение строительных работ.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, врача, который 18 лет диагностировал у здоровых людей серьезные хронические заболевания, посадили в тюрьму на 10 лет. В ходе расследования удалось установить, что врач обманывал пациентов, ставя им диагноз ревматоидный артрит, и заставлял их платить за инфузии и другие процедуры, которые якобы должны были помочь им.

    Все новости