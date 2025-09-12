Захарова заявила, что Норвегия превратилась в лжемиротворца

Норвегия превратилась в лжемиротворца, использующего военную помощь Украине и энергетический кризис в Европе исключительно в корыстных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Складывается впечатление, что Норвегия превратилась в лжемиротворца и что она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения не как страны, а как группы, определенной когорты лиц», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что норвежские власти подают военную помощь Киеву как якобы« вклад в защиту демократии и европейской безопасности». Однако, по мнению Захаровой, в Осло игнорируют ежедневные атаки дронов Вооружных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты.

«На самом деле, это обогащение на крови», — добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерство Норвегии в обеспечении безопасности важно для Киева. «Для нас очень важно лидерство Норвегии в обеспечении безопасности. Скоординировали наши следующие контакты», — сказал политик.