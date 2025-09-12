Украинский лидер Владимир Зеленский убивает граждан на западные деньги. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
«У меня вопрос к каждому гражданину Украины. Неужели до вас не дойдет главное: вас же просто Зеленский убивает на западные деньги», — задала она вопрос.
По ее словам, из-за нехватки бойцов на фронте, Киев организовывает экстренную мобилизацию. Захарова отметила, что для этого выделено около 12 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).
8 сентября стало известно о планах Киева мобилизовать 122 тысячи человек. Причиной оказался тотальный провал на фронте.