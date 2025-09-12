Бывший СССР
Захарова задала вопрос всем украинцам

Захарова: Украинцы не понимают, что Зеленский убивает их на западные деньги
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский убивает граждан на западные деньги. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня вопрос к каждому гражданину Украины. Неужели до вас не дойдет главное: вас же просто Зеленский убивает на западные деньги», — задала она вопрос.

По ее словам, из-за нехватки бойцов на фронте, Киев организовывает экстренную мобилизацию. Захарова отметила, что для этого выделено около 12 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

8 сентября стало известно о планах Киева мобилизовать 122 тысячи человек. Причиной оказался тотальный провал на фронте.

