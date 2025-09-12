Захарова: Украинцы не понимают, что Зеленский убивает их на западные деньги

Украинский лидер Владимир Зеленский убивает граждан на западные деньги. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня вопрос к каждому гражданину Украины. Неужели до вас не дойдет главное: вас же просто Зеленский убивает на западные деньги», — задала она вопрос.

По ее словам, из-за нехватки бойцов на фронте, Киев организовывает экстренную мобилизацию. Захарова отметила, что для этого выделено около 12 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

8 сентября стало известно о планах Киева мобилизовать 122 тысячи человек. Причиной оказался тотальный провал на фронте.