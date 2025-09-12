Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

В Сочи суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков

В Сочи суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков Никиту Байкова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе региона.

Его знакомого, который также участвовал в незаконной деятельности, приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с 2023 года Байков, испытывая материальные трудности и желая быстро заработать, стал заниматься распространением наркотиков в Сочи через интернет-магазин неустановленного лица. Потом он решил открыть собственный магазин с запрещенными товарами. К работе он привлек знакомого.

