14:05, 12 сентября 2025

Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

В Сочи суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Сочи суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков Никиту Байкова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе региона.

Его знакомого, который также участвовал в незаконной деятельности, приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с 2023 года Байков, испытывая материальные трудности и желая быстро заработать, стал заниматься распространением наркотиков в Сочи через интернет-магазин неустановленного лица. Потом он решил открыть собственный магазин с запрещенными товарами. К работе он привлек знакомого.

Ранее в Якутии сотрудники силовых структур пресекли канал незаконного оборота наркотиков на один миллиард рублей.

