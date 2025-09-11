Силовые структуры
Наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе

В Якутии задержали 6 контрабандистов с партией наркотиков на 1 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Якутии сотрудники силовых структур пресекли канал незаконного оборота наркотиков на один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Всего задержано шесть контрабандистов. У них изъято более 24,5 килограмма запрещенки.

По предварительным данным, злоумышленники организовали крупный канал поставки наркотиков из центральных регионов России. Они предстанут перед судом по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт и пересылку наркотических средств и психотропных веществ») и 210 («Организация преступной организации или участие в ней») УК РФ.

Ранее МВД показало на видео изъятие полтонны наркотиков из «Газели», ехавшей в Москву.

