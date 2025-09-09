«Газель» с полутонной наркотиков для Москвы попала на видео

Полицейские обнаружили тайник в кузове «Газели», ехавшей в Москву. Изъятие из него 500 килограмм наркотиков показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как полицейские осматривают перевозимые в кузове четыре металлические катушки с кабелем. После того, как при помощи кувалды силовики разбили катушки, из них посыпались полиэтиленовые пакеты с порошком.

Внутри было спрятано 479 свертков с зельем, общий вес которого превысил 500 килограмм. Эксперты выяснили, что часть порошка - порядка 10 килограмм представляет собой наркотик- эфедрон.