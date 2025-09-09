«Газель» везла 500 килограммов наркотиков из Петербурга в Москву

В Московской области задержали наркоторговцев с 500 килограммами наркотиков

В Московской области полицейские задержали подозреваемых с сотнями килограммов наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, на 43-м километре автодороги М 11 полицейские остановили подозрительную «Газель», в кузове которой находились четыре металлические катушки с кабелем. Внутри было спрятано 479 свертков с зельем, общий вес которого превысил 500 килограммов. Эксперты выяснили, что часть порошка, порядка 10 килограммов, — наркотик эфедрон.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя за производство наркотиков в особо крупном размере по указанию кураторов с Украины.