13:44, 9 сентября 2025

«Газель» везла 500 килограммов наркотиков из Петербурга в Москву

В Московской области задержали наркоторговцев с 500 килограммами наркотиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В Московской области полицейские задержали подозреваемых с сотнями килограммов наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, на 43-м километре автодороги М 11 полицейские остановили подозрительную «Газель», в кузове которой находились четыре металлические катушки с кабелем. Внутри было спрятано 479 свертков с зельем, общий вес которого превысил 500 килограммов. Эксперты выяснили, что часть порошка, порядка 10 килограммов, — наркотик эфедрон.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя за производство наркотиков в особо крупном размере по указанию кураторов с Украины.

