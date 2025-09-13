Данные о вбросе бюллетеней на участке в Лабинске в Краснодарском крае оказались фейком

В соцсетях утверждают, что на избирательном участке 2907 в Лабинске в Краснодарском крае бюллетени были вброшены еще до открытия. Якобы свидетельствующий об этом документ, в частности, опубликовал в своем Telegram кандидат в губернаторы Краснодарского края от КПРФ Александр Сафронов.

В действительности авторы данной информации публикуют изображение акта о готовности к работе оборудования на избирательном участке. Так, в частности, в шапке данного документа можно прочитать следующее: «Результаты тестирования сканера(ов)».

Известно, что перед тем, как открыть участок, люди, задействованные в работе на нем, должны провести тестирование электронных избирательных урн, именуемых КОИБ. Это является стандартной процедурой. Далее, когда проведена проверка, подписывается соответствующий документ. Именно его авторы фейка пытаются выдать за «результаты голосования».

Данный процесс в том числе подробно описан в методичке Коммунистической партии, участником которой является Сафронов, распространивший документ. Информация об этом размещена на странице 13, где подробно расписано о настройке КОИБ.

Информация, опубликованная Сафроновым, не получила распространения в СМИ.

