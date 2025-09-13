Мир
14:39, 13 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын запретил гамбургеры и мороженое

The Sun: Ким Чен Ын запретил в КНДР использовать слова «гамбургер» и «мороженое»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yermakova Iryna / Shutterstock / Fotodom  

Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы запретил в стране использовать слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке», постановив заменить их на корейские аналоги. Об этом пишет газета The Sun.

«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать использования англизированных слов, популярных на Западе и в Южной Корее», — отмечается в материале издания.

В частности, по данным газеты, слово «гамбургер» заменили на dajin-gogi gyeopppang (корейское — двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» — на eseukimo.

20 августа россияне отправились на курорт КНДР «Вонсан-Кальма» и пожаловались на «отсутствие там свободы». Группа из 47 граждан России отправилась на курорт, который открылся на побережье Японского моря весной 2025 года, на поезде из Владивостока. Путешественники были разных возрастов, а поездка включала как пляжный отдых, так и посещение основных достопримечательностей для погружения в культуру и историю страны.

